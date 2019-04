Azijske borze v rdečem

Tokio, 18. aprila - Na azijskih borzah so se indeksi spustili z najvišjih ravni v zadnjih devetih mesecih. Do padca je prišlo pod vplivom nazadovanja tečajev delnic na newyorških borzah. Vlagatelji so sicer v pričakovanju objave indeksa nabavnih menedžerjev (PMI) v Evropi, obseg trgovanja pa je zmanjšan tudi zaradi bližajočih se praznikov.