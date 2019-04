Pogrešajo 87-letnega Alojzija Perka iz Nakla

Naklo, 18. aprila - Svojci od srede zvečer pogrešajo 87-letnega Alojzija Perko iz Nakla. Visok je okoli 180 centimetrov, ima sive lase in urejen videz. Oblečen je bil v sive hlače in zeleno jakno, obut pa v črne čevlje. Verjetno hodi s sprehajalno palico. Obstaja možnost, da bi se lahko s kraja odpeljal z avtobusom, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj