Piranski akvarij bogatejši za bazen z meduzami

Piran, 18. aprila - V piranskem akvariju so v sredo javnosti predstavili nov bazen z meduzami, ki je nastal v okviru projekta Meduze okoli nas in s katerim bodo obiskovalcem prikazali vrste meduz, ki se nahajajo v slovenskem morju. Obenem so odprli fotografsko razstavo, ki bo v prihodnje krožila po slovenski obali.