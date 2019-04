Prilastitev v bankomatu pozabljenega denarja kazniva

Murska Sobota, 17. aprila - Soboške policiste so v zadnjem času večkrat obvestili o primerih prijav občanov, ki so na bankomatu dvignili denar, ga pozabili vzeti, ko so se tja vrnili, pa denarja ni bilo več. Kot so opozorili na Policijski upravi Murska Sobota, tisti, ki si prilasti pozabljeni denar oz. o najdbi ne obvesti banke ali policije, stori kaznivo dejanje zatajitve.