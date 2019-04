Za napad na jeseniškega brezdomca zakoncema Kleindienst skupaj 15 let in pol zapora

Kranj, 17. aprila - Kranjsko okrožno sodišče je danes zakonca Glorio in Franca Kleindiensta spoznalo za kriva kaznivega dejanja povzročitve posebej hude telesne poškodbe. Sodišče jima je za dejanje, ki je vodilo v smrt jeseniškega brezdomca, prisodilo Glorii sedem, Francu pa osem let in pol zapora. Obramba se bo na sodbo pritožila.