Nekdanji perujski predsednik se je ustrelil ob aretaciji

Lima, 17. aprila - Nekdanji perujski predsednik Alan Garcia se je ustrelil ob aretaciji zaradi obtožb korupcije. Garcio so po dogodku odpeljali v bolnišnico Casimiro Ulloa. Njegov odvetnik in predstavniki bolnišnice so potrdili, da se je Garcia ustrelil v glavo na svojem domu v Limi, ko ga je policija nameravala aretirati, poročajo tuje tiskovne agencije.