Evropska komisija želi z razpisom omogočiti umetnikom delo v EU

Bruselj, 19. aprila - Evropska komisija je v okviru pilotnega projekta i-Portunus objavila prvega od treh razpisov, ki bodo umetnikom omogočili delo v drugi državi EU za 15 do 85 dni. Projekt v vrednosti milijon evrov bo približno 500 umetnikom in umetnicam pomagal vzpostaviti ali izboljšati medsebojno sodelovanje za ustvarjanje novih del, so sporočili s komisije.