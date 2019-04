Europol: Organizirani kriminal je največja grožnja evropski varnosti

Haag, 17. aprila - Vedno bolj nasilne skupine organiziranega kriminala predstavljajo največjo grožnjo evropski varnosti in prekašajo grožnjo terorizma in migracij, so na današnji novinarski konferenci v nizozemskem Haagu opozorili predstavniki italijanske protimafijske agencije in evropskega policijskega urada Europol, poroča francoska tiskovna agencija AFP.