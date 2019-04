V ptujskem domu upokojencev v zadnjem času več kraj

Ptuj, 17. aprila - V ptujskem domu upokojencev so v zadnjem času beležili več primerov tatvin denarja in bančnih kartic. Kot je za STA povedala direktorica doma Jožica Šemnički, so od januarja do konca marca letos policiji prijavili pet primerov, zato so že napovedali poostritev varnosti.