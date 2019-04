Celjski policisti zaradi suma ponarejanja bankovcev za 500 evrov prijeli dve osebi

Celje, 17. aprila - Celjski kriminalisti in policisti so na širšem območju Celja v zadnjih treh mesecih obravnavali več primerov unovčitev ponarejenih bankovcev za 500 evrov in zaradi suma kaznivega dejanja ponarejanja denarja odvzeli prostost dvema osebama, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.