Po Trainspottingu bosta Boyle in Welsh združila moči za nov filmski projekt

London, 18. aprila - Filmski režiser Danny Boyle in pisatelj Irvine Welsh bosta po Trainspottingu ponovno združila moči za filmsko biografijo glasbenega mogotca Alana McGeeja, ki je pod svoje okrilje vzel zasedbe, kot so Oasis in Primal Scream, je poročal britanski BBC. Film bo temeljil na McGeejevi knjigi Creation Records Story: Riots, Raves and Running a Label.