Slovenska podjetja privlačna za talente, a ostaja veliko prostora za izboljšave

Ljubljana, 17. aprila - Talenti v slovenski politiki zaposlovanja v povprečju zasedajo pomembno mesto, a ne v vseh podjetjih. Slovenija po drugi strani še ni dovolj privlačno okolje, da bi vse talente zadržali doma in ob tem privabili mnoge tuje, so ocenili sodelujoči na AmChamovem poslovnem zajtrku. Strinjali so se, da talenti želijo zahtevne in zanimive izzive.