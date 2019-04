Maša Kagao Knez za STA: Ples mi omogoča raziskovanje in predstavlja večni izziv

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 26. aprila - Od leta 1982 je 29. april dan, ko se po svetu s poslanicami in več dogodki slavi plesno umetnost. Ob mednarodnem dnevu plesa je za STA o plesnemu ustvarjanju spregovorila ustvarjalka Maša Kagao Knez. Kot je dejala, je ples med drugim njeno delo in hkrati strast, daje ji moč in jo sprošča: "Omogoča mi raziskovanje in predstavlja večni izziv."