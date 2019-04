Pogrešan 21-letni Gašper Kuralt iz okolice Kranja

Kranj, 17. aprila - Pogrešan je 21-letni Gašper Kuralt iz okolice Kranja, ki so ga svojci nazadnje videli v ponedeljek zjutraj. Takrat je bil oblečen v sive športne hlače in siv športni pulover. Visok je okoli 175 centimetrov in ima krajše svetle lase. Pri sebi ima lahko manjšo rdečo torbo ter jopici modre in rdeče barve, so sporočili s Policijske uprave Kranj.