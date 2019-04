Na festivalu Big arhitektura podelili arhitekturne nagrade v štirih kategorijah

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 17. aprila - V sklopu 12. festivala Big arhitektura v Mestu oblikovanja so nocoj podelili grand prix arhitekturne nagrade BIG SEE 2019 v štirih kategorijah. Prejeli so jih vila Issa Megaron na Visu, stanovanjska soseska Brdo F6 v Ljubljani, Archeopark Pavlov na Češkem in prenova turške četrti Mouttalos na Cipru. Nagradili so tudi arhitekturne vizionarje.