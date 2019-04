Portland do druge zaporedne zmage

Denver, 17. aprila - Košarkarji Portland Trail Blazers so v prvem krogu končnice zahodne konference severnoameriške lige NBA dobili še drugo zaporedno tekmo proti Oklahoma Cityju in v boju na štiri zmage povedli z 2:0. Junak večera je bil CJ McCollum, ki je s 33 točkami, osmimi skoki in petimi podajami popeljal gostitelje do zmage s 114:94.