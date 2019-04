Columbus pometel s Tampo, v četrtfinale gladko tudi Otočani

Columbus, 17. aprila - Končnica severnoameriške hokejske lige NHL je že v prvem krogu postregla s presenečenjem, saj je zadnja ekipa, ki se je prebila v nadaljevanje prvenstva, Columbus, s 4:0 v zmagah pometla s prvimi nosilci, hokejisti Tampe. Gladko s 4:0 v zmagah so se prav tako na vzhodu v četrtfinale uvrstili New York Islanders, ki so izločili Pittsburgh.