Anže Kopitar dobil novega glavnega trenerja

Los Angeles, 17. aprila - Todd McLellan je novi glavni trener severnoameriške hokejske ekipe Los Angeles Kings, ki jo kot kapetan odi slovenski zvezdnik Anže Kopitar. Kot so sporočili iz kalifornijskega kluba, ki je to sezono lige NHL ostal daleč od končnice, so z McLellanom podpisali večletno pogodbo. Enainpetdesetletnik postal 29. trener v klubski zgodovini.