Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 4.)

Ljubljana, 16. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o pogovoru slovenskega premierja Marjana Šarca za portal Politico, v katerem je ostro kritiziral predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja in predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija. Poročale so še o obisku predsednika Boruta Pahorja v Sarajevu.