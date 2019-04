Osnovna šola Valentina Vodnika obeležila visoki jubilej

Ljubljana, 16. aprila - Na ljubljanski Osnovni šoli Valentina Vodnika je potekala prireditev ob počastitvi 90-letnice šole in 200. obletnice smrti pesnika in jezikoslovca Valentina Vodnika. Zbranim je čestital tudi premier Marjan Šarec. V nagovoru je poudaril, da ni poslanstvo šole samo izobraževati, ampak tudi vzgajati poštene, delovne in predvsem domoljubne ljudi.