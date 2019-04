Večer o Evropi kot kontinentu kriz (17. 4.)

Maribor, 16. aprila - Matija Stepišnik v komentarju Naša gospa EU piše, da je Evropa kontinent kriz in v zadnjih petih letih neprepoznavna. Kot meni avtor, podčrtujemo desetletje, ko so si izredna stanja podajala štafeto. Dotakne se tudi požara v pariški katedrali Notre Dame in ugotavlja, da so ga politični skrajneži zlorabili kot propagando pred evropskimi volitvami.