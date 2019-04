Pahor s predsedstvom BiH o odnosih med državama in vrhu procesa Brdo-Brioni

Sarajevo, 16. aprila - Predsednik republike Borut Pahor se je danes v okviru dvodnevnega delovnega obiska v Sarajevu sestal s člani predsedstva BiH, s katerimi je govoril o odnosih med državama, ki so po njegovih besedah odlični na vseh ravneh. Govorili so tudi o pripravah na vrh pobude Brdo-Brioni, ki bo maja v Albaniji, so sporočili iz predsednikovega urada.