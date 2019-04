Starosta slovenskega baleta Henrik Neubauer praznuje 90. rojstni dan

Ljubljana, 17. aprila - Starosta slovenskega baleta Henrik Neubauer danes praznuje 90 let. Nekdanji baletni plesalec, koreograf, operni režiser, zgodovinar opere in baleta ter pedagog je samo na odru ljubljanske Opere nastopil v več kot 80 plesnih vlogah, njegov ustvarjalni opus pa obsega tudi 80 baletnih koreografij in več deset režij.