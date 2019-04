Srminski vhod v Luko Koper bodo odprli po prvomajskih praznikih

Koper, 16. aprila - Izgradnja novega, srminskega vhoda v Luko Koper je zaključena in zanj so pred dnevi tudi pridobili uporabno dovoljenje. Zaradi opremljanja prostorov in informacijske povezave tako na strani Luke Koper kot carine pa so se v Luki odločili, da bodo vhod odprli po prvomajskih praznikih.