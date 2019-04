Ministrstvo za kulturo: Katedrala Notre Dame simbolizira skupne evropske ideale in vrednote

Ljubljana, 16. aprila - "Ministrstvo za kulturo obžaluje skupaj s Francijo, Evropo in vsem svetom tragičnost požara v Parizu," so ob požaru v znameniti pariški katedrali Notre Dame sporočili z ministrstva. Spomnili so, da katedrala "simbolizira skupne evropske ideale, vrednote in zgodovino ter je dediščina vsega človeštva, vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine".