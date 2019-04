Evropski komisarki s kampanjo osveščata o spletnem nasilju nad ženskami

Bruselj, 21. aprila - Evropska komisarka za pravosodje in enakost spolov Vera Jourova ter komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel sta ta teden začeli kampanjo osveščanja o spletnem nasilju nad ženskami #DigitalRespect4Her. Poudarili sta, da načela dostojanstva, spoštovanja in solidarnosti veljajo za vse in tudi na spletu.