V Severni Makedoniji razglasili epidemijo ošpic

Skopje, 16. aprila - V Severni Makedoniji so danes uradno razglasili epidemijo ošpic. Hkrati so prepovedali obiske v bolnišnicah in znižali starostno mejo za cepljenje otrok z enega leta na šest mesecev, brezplačno cepljenje pa bo na voljo tudi vsem osebam, starim od 14 do 60 let, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.