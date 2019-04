Pri slapu Boka se je poškodoval avstrijski plezalec

Bovec, 16. aprila - Na plezališču pri slapu Boka na Bovškem se je danes poškodoval 50-letni avstrijski plezalec. Pod vrhom se plezalcu ni uspelo zatakniti za zadnje varovalo, zaradi tega je padel približno tri metre do naslednjega varovala, ki ga je ustavilo. Ob padcu se je udaril v glavo in bil nekaj časa v nezavesti, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.