Dunking Devils ob 10-letnici z drznimi akrobacijami na vlaku

Ljubljana, 16. aprila - Slovenski akrobati Dunking Devils 10-letnico delovanja praznujejo tudi z vratolomnimi vragolijami na vlaku. V Ljubljano so danes prispeli na parnem vlaku, s skakanjem po trampolinu, zabitimi koši in celo ognjenimi dodatki ob posebej drznih skokih pa so povabili na predstavo Dunking Devils Live v ljubljansko Halo Tivoli.