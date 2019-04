Minister Medved razrešil načelnico novogoriške upravne enote

Ljubljana/Nova Gorica, 16. aprila - Minister za javno upravo Rudi Medved je razrešil načelnico novogoriške upravne enote Patricijo Muršič. Na podlagi informacij s terena, pojasnil načelnice in rezultatov ankete med zaposlenimi so na ministrstvu ugotovili, da odnosi med vodstvom in zaposlenimi na upravni enoti ne omogočajo več razvoja organizacije in pozitivne klime ekipe.