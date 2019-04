Pivčeva z albanskim ministrom o turizmu na kmetijah

Ljubljana, 16. aprila - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec je danes sprejela albanskega ministra za turizem in okolje Blendija Klosija. Rdeča nit srečanja so bile izkušnje obeh držav na področju turizma na kmetijah, ministra pa sta se med drugim dogovorila za sodelovanje pri prenosu znanja.