Greenpeace z odpadki potrkal na vrata Nestleja

Ljubljana/Ženeva, 16. aprila - Aktivisti okoljske nevladne organizacije Greenpeace so s somišljeniki danes v več državah, tudi v Sloveniji, izvedli proteste pred prostori koncerna Nestle. Pred globalni sedež podjetja v švicarskem Veveyju so dostavili 20 metrov dolgo "plastično pošast", v Sloveniji pa so podjetju "vrnili" voziček zbranih odpadkov.