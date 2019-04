Borghesia na antološki kompilaciji Dancing in Darkness

Ljubljana/Pariz, 17. aprila - Kultna skladba skupine Borghesia No Hope No Fear je dobila mesto na antološki dvojni LP kompilaciji Dancing in Darkness, posvečeni začetkom elektronske glasbe. Izdaja spremlja veliko razstavo o elektronski glasbi Electro, od Kraftwerk do Daft Punk v Parizu. V petek bo sicer skupina Borghesia nastopila v programu jubilejnega, 20. Orto festa.