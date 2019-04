V Stari pinakoteki v Münchnu o vplivu Caravaggia na evropsko umetnost

München, 17. aprila - V Stari pinakoteki v Münchnu bodo danes odprli razstavo Utrecht, Caravaggio in Evropa o vplivu slavnega italijanskega baročnega slikarja Caravaggia na evropsko umetnost. Prikazala bo navdušenje mladih umetnikov nad njegovimi deli, za katera so značilni novi realizem, dramatičnost in skrivnostna svetloba.