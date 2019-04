Sodišče v odškodninski tožbi proti kranjski porodnišnici pritrdilo tožnikom

Kranj, 16. aprila - Kranjsko okrožno sodišče je z vmesno sodbo odločilo, da je odškodninski zahtevek šestletne Gaje in njenih staršev proti Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj v celoti utemeljen. Bolnišnica in zavarovalnica se lahko na sodbo pritožita. Po pravnomočnosti pa bo sodišče odločalo o višini odškodnine, ki bi lahko presegla milijon evrov.