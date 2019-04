ZSSS odpira vrata za vprašanja o delavskih pravicah in dolžnostih

Ljubljana, 17. aprila - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) danes in v četrtek odpira svoja vrata. V pisarnah v 13 slovenskih mestih in na stojnici v centru Ljubljane bodo strokovne službe zveze na razpolago članom in nečlanom, ki imajo vprašanja s področij delovnih razmerij, socialne varnosti in delovanja organizacije.