Slovenska pentlja letos z razgibano traso brez ekstremov

Ljubljana, 16. aprila - Letošnja izvedba dirke po Sloveniji, ki bo potekala od 19. do 23. junija, obljublja taktično borbo med sprinterskimi in gorskimi specialisti. Na dirki ne bo v zadnjih letih že tradicionalnega kronometra, niti visokogorskega cilja, namesto tega bo v ospredju tehnično zahtevna in razgibana trasa.