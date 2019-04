Vozilo v Kamniku zagorelo zaradi plastenke z vnetljivo tekočino

Kamnik, 16. aprila - V ponedeljek nekaj pred 23. uro so bili policisti obveščeni o požaru v Kamniku. Na dvorišču je zagorelo vozilo znamke Mercedes Benz, požar pa je poškodoval tudi omet na bližnji stanovanjski hiši, so naknadno sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti so ugotovili, da je vozilo zagorelo zaradi odvržene plastenke z vnetljivo tekočino.