Zahteva za oceno ustavnosti proračunskih dokumentov že na ustavnem sodišču

Ljubljana, 16. aprila - Poslanci SDS in NSi so se podpisali pod zahtevo za oceno ustavnosti treh proračunskih dokumentov in jo že poslali ustavnemu sodišču. Predlagajo, da ustavno sodišče ugotovi, da so proračunski dokumenti v neskladju z ustavo, vladi pa zato v mesecu dni naloži pripravo rebalansa, je v izjavi za medije dejal poslanec SDS Andrej Šircelj.