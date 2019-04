Tožilstvo požar v Notre Dame obravnava kot nesrečo

Pariz, 16. aprila - Preiskovalci obravnavajo uničujoč požar v katedrali Notre Dame v Parizu kot nesrečo in ne kot požig, je danes sporočil pariški tožilec Remy Heitz. V povezavi s preiskavo so že opravili pogovore z delavci, ki so sodelovali pri obnovi cerkve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.