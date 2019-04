Za sanacijo pešpoti med Piranom in Fieso v izdelavi projektna dokumentacija

Piran, 21. aprila - Za sanacijo pešpoti med Piranom in Fieso, ki je zaprta zaradi krušenja in plazenja klifnega pobočja, so na podlagi raziskav in analiz oblikovali predlog sanacije in izdelali njeno idejno zasnovo, v izdelavi pa je projektna dokumentacija za njeno izvedbo, pojasnjujejo na Občini Piran. Celotna investicija je ocenjena na 1,5 do dva milijona evrov.