Mikroplastika potuje tudi z vetrom

Bordeaux, 16. aprila - Mikroplastiko je mogoče najti tudi v odročnih in nenaseljenih območjih. Znanstveniki so doslej domnevali, da majhni delci plastike po svetu "potujejo" predvsem po rekah in morjih, analize v francoskih Pirenejih pa so pokazale, da jih daleč nosijo tudi zračni tokovi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.