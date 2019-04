Pahor: Notre Dame bomo skupaj obnovili za prihodnost

Ljubljana, 16. aprila - Predsednik republike Borut Pahor je po požaru, ki je močno poškodoval pariško katedralo Notre Dame, to gotsko cerkev označil za simbol francoske in svetovne kulture, umetnosti, duha in razuma. "Navdihuje že dolga stoletja in tako bo tudi poslej. Skupaj ga bomo obnovili za prihodnost," je danes še zapisal na družbenem omrežju Twitter.