Ljubljana, 16. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je kilometer in pol dolg zastoj nastal na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Krtini proti Mariboru. Zastoji so tudi na cesti Izola-Portorož, od Izole proti Strunjanu in na cesti Dragonja-Šmarje proti Kopru.