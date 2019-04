Na Gradu Kromberk razstava o živalih in ljudeh

Nova Gorica, 16. aprila - Na Gradu Kromberk pri Novi Gorici bodo v četrtek ob 19. uri odprli dopolnjeno gostujočo razstavo Etnografskega muzeja v Zagrebu O živalih in ljudeh. Razstava obiskovalca na nazoren in poučen način sooči s ključnimi vprašanji, ki izhajajo iz zapletenega odnosa med človekom in živaljo. Ob postavitvi pripravljajo tudi cikel večernih predavanj.