Šarec na čelu Evropske komisije vidi Vestagerjevo

Ljubljana, 16. aprila - Slovenija in druge manjše članice unije so zaskrbljene zaradi pristranskosti Evropske komisije v korist večjih držav, potrebujemo komisijo, ki bo manj politična in bo spoštovala vladavino prava, je v pogovoru za Politico dejal slovenski premier Marjan Šarec. Na čelu Evropske komisije vidi aktualno komisarko iz Danske Margrethe Vestager.