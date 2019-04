DZ preimenoval praznik v priključitev Primorske k matični domovini

Ljubljana, 16. aprila - Poslanke in poslanci so danes z 38 glasovi za in 32 proti potrdili predlog spremembe zakona o praznikih in dela prostih dnevih. Praznik vrnitve Primorske k matični domovini, ki ga sicer praznujemo 15. septembra, se bo tako odslej imenoval praznik priključitve Primorske k matični domovini.