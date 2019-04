Komentarji požara v Notre Dame: Žalosten dogodek tudi v simbolnem pomenu

Pariz, 16. aprila - Požar v pariški katedrali Notre Dame je zagotovo žalosten dogodek, so se v komentarju na dogodek za STA danes strinjali založnik Luka Novak, prevajalec Primož Vitez in v Parizu delujoči Slovenec Urban Sila. Za Francijo in Francoze še toliko bolj, ker je to eden od simbolov države in njene identitete, je prepričan Sila.