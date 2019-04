Februarja več delovno aktivnih oseb

Ljubljana, 16. aprila - V februarju je bilo v Sloveniji približno 884.700 delovno aktivnih oseb. To je 0,4 odstotka več kot v prejšnjem mesecu in 3,3 odstotka več kot v februarju lani. Približno 207.300 delovno aktivnih oseb je delalo v predelovalnih dejavnostih, so danes sporočili z državnega statističnega urada.