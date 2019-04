Na protestih proti podnebnim spremembam v Londonu več kot 100 aretacij

London, 16. aprila - Na protestih proti podnebnim spremembam v ponedeljek v Londonu so aretirali več kot 100 ljudi, je danes sporočila londonska policija. Več tisoč protestnikov je v ponedeljek ohromilo promet v britanski prestolnici, ko so blokirali mostove in večja križišča, poroča francoska tiskovna agencija AFP.